Saiba motivo de Archie não ser um príncipe, segundo a realeza

Na entrevista que Meghan e Harry concederam a Oprah Winfrey, uma das afirmações mais comoventes foi a de que Archie, filho do casal, teve seu título real negado. Segundo seus pais, o motivo foi o preconceito da realeza com a cor de pele da criança.

Meghan deu a entender que poderia ser o caso de “o primeiro membro de cor desta família a não ter o mesmo título que os outros netos teriam.”

Ela disse que, enquanto estava grávida, “eles diziam que não queriam que ele fosse um príncipe, o que seria diferente do protocolo.” No entanto, a preocupação não tem a ver somente com o título de Archie, mas com a proteção que receberia da família real, que é diferente para cada membro.

O protocolo real

Um decreto emitido pelo rei George V, em 1917, também conhecido por carta-patente, estabelece quem pode ou não receber o título de príncipe e princesa, o que permite ser tratado por “Vossa Alteza”.

Na carta, George V declarou que os bisnetos do monarca não seriam mais príncipes ou princesas, exceto o primogênito do filho mais velho.

Isso significa que os títulos de príncipe e princesa se limitam aos filhos do monarca [filhos da rainha Elizabeth II], filho dos filhos dos monarcas [netos da rainha] e ao “filho mais velho vivo do filho mais velho do Príncipe de Gales”, ou seja George, filha de William e Kate Middleton.

Bob Morris, da University College London, disse que a regra foi elaborada para diminuir o número cada vez maior de títulos de príncipe.

Segundo esse protocolo, os irmãos do príncipe George, Charlotte e Louis também não teriam recebido o título. No entanto, o que traz desconforto é que, em dezembro de 2012, a rainha Elizabeth II emitiu uma carta patente que dizia que todos os filhos do Príncipe William e Kate Middleton teriam o direito de ser príncipes ou princesas e de receber o título de Sua Alteza Real.

Então Archie não é um príncipe?

De acordo com a carta de George V, Archie tem sim o direito de se tornar um príncipe, mas não por agora. Os filhos dos duques de Sussex teriam que esperar que o príncipe Charles, filho de Elizabeth II, se torne rei.

Archie era elegível a um “título de cortesia” ao nascer, como lorde. Na época, foi relatado que Harry e Meghan escolheram não lhe dar um título. Mas Meghan disse a Winfrey que “não foi nossa decisão fazer”.

Até o momento, em resposta à entrevista, o Palácio de Buckingham apenas emitiu um comunicado de que “as questões levantadas, em particular a de raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular”.