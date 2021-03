Por que a rainha Elizabeth impôs uma “lei do silêncio” no Palácio

A rainha Elizabeth II, ao que tudo indica, teria proibido a equipe do palácio de se envolver com os assuntos que envolvem o príncipe Harry e Meghan Markle.

De acordo com informações dadas pelo Daily Mail, os funcionários reais foram proibidos de se envolver, pois a rainha estaria cuidando das questões pessoais ela mesma, indo diretamente até Harry e Meghan e resolvendo tudo em família.

“As pessoas estão literalmente se recuperando do que aconteceu e alguns funcionários adorariam refutar publicamente algumas das coisas que foram ditas sobre eles. Porém, a Rainha adotou uma abordagem muito medida e sensata. Ela está liderando pelo exemplo. Este é um assunto para ela e sua família. Há um longo caminho a percorrer, mas espero que as coisas comecem a se mover na direção certa para que as pontes sejam construídas”, disse uma fonte anônima ao jornal britânico, confirmando o posicionamento da rainha com relação à situação.

Após a entrevista bombástica que Harry e Meghan Markle concederam à apresentadora americana Oprah Winfrey, em que diversas questões foram levantadas, como a saúde mental de Meghan e comentários racistas em torno de Archie, filho do casal, já pudemos sentir o posicionamento que a monarca teria adotado, após ser a primeira a se pronunciar sobre o assunto no início da semana através de uma nota do Palácio de Buckingham.

Na nota, Elizabeth deixou claro que o assunto se trata de família ao dizer que “Harry, Meghan e Archie serão sempre membros muito amados”.