Princesa Charlotte vai frequentar a mesma escola que o irmão

A princesa Charlotte, de 4 anos, vai frequentar a mesma escola que o irmão mais velho, o príncipe George, de 5 anos. As aulas começam em setembro no colégio Thomas’s Battersea, em Londres.

“Estamos muito felizes pelos pais terem decidido que a princesa Charlotte se unirá a seu irmão mais velho no Thomas’s Battersea”, disse Simon O’Malley, diretor da escola. “Estamos muito ansiosos para recebê-la e todos os nossos novos alunos em setembro”, completou.

Desde janeiro do ano passado, Charlotte frequenta uma creche, a Willcocks Nursery School. A instituição fica ao lado do Royal Albert Hall, muito perto da casa da família, no Palácio de Kensington.

“Eles escolheram a creche porque acharam que seria o primeiro passo ideal para a educação de Charlotte e ficaram impressionados com a equipe que trabalha lá”, disse um amigo da família à revista People.

–

A escola Thomas’s Battersea custa 23 mil libras por ano (mais de 100 mil reais) e possui muitas aulas de esportes e artes, como balé. No início deste ano, Kate Middleton revelou que George estava aprendendo sobre o espaço na escola. Ele também tem uma aula de balé de 35 minutos por semana.

Charlotte já faz aulas de balé em uma escola de dança no sul de Londres, então deve se adaptar muito bem ao currículo da nova escola. “Minha filha ama dançar”, disse William durante um evento da realeza no ano passado. Será que teremos dois irmãos bailarinos na família real?

Veja mais: Príncipe William revela o apelido carinhoso da filha Charlotte

+ O hobby que Charlotte e a Rainha Elizabeth têm em comum