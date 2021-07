Aprenda a usar fórmula de moda infalível de Pippa, irmã de Kate Middleton

Vestido camisa e tênis branco é uma das combinações favoritas de Pippa Middleton, irmã de da Duquesa de Cambridge. Versátil, o look serve de inspiração tanto para quem curte o verão londrino quanto para a turma aqui do Hemisfério Sul.

A dica para reproduzir essa fórmula fashion é apostar em uma peça com modelagem ampla, também conhecida como oversized. Se possível, com um comprimento que vá até a altura do joelho. Nos pés, invista em um par de tênis branco ou até uma alpargata para os dias mais quentes.

Elegância, tendência e estilo definem esse look clássico, que pode ser usado tanto para andar de bicicleta quanto em um piquenique no parque, em uma tarde de primavera.

Pippa tem uma relação de amor com os tênis brancos Jimmy Choo. Ela usa o calçado frequentemente, mostrando que as peças podem (e devem) ser reutilizadas sem perder a inovação no guarda-roupa. Além disso, tênis branco é um item essencial e versátil.

A irmã de Kate Middleton sempre inova nas suas composições, mas com escolhas acessíveis, como jeans, vestidos boho e o famoso vestido camisa. A dica é misturá-las com peças diferentes para dar a ideia de um look totalmente novo.