Harry e William deixam desavenças de lado por motivo nobre

Já faz uma semana que os príncipes Harry e William revelaram ao mundo a estátua da mãe, na data em que a princesa Diana completaria 60 anos de vida. Quem presenciou de perto o evento contou que os irmãos estavam bem harmoniosos.

O clima entre os dois começou a ficar ruim com as declarações de Harry e Meghan Markle envolvendo a família real, no programa de Oprah Winfrey.

Mas pela mãe, que morreu em um acidente de carro, em Paris, ano de 1997, eles deixaram todas as desavenças de lado e resolveram celebrar o dia em memória dela. Os irmão chegaram até a emitir uma nota em conjunto sobre o dia da cerimônia.

A ex-astróloga de Diana, Debbie Frank, disse que ela estaria sorrindo ao ver os dois filhos juntos. “Se ela estivesse olhando para baixo, estaria sorrindo e tão feliz por ter trazido seus filhos mais perto de si novamente,” contou para People.

Sem revelar a identidade, uma participante do evento falou que o encontro familiar foi lindo. “Estiveram presentes as irmãs de Diana, seu irmão e seus filhos relembrando sua memória. Foi lindo e comovente porque foi uma ocasião familiar íntima”, destacou.

Até a desenhista do vestido de casamento da princesa de Gales, Elizabeth Emanuel, prestigiou a ocasião. “Você tem que ver o que este momento representa. É sobre seu espírito e sua bondade. Para as pessoas que visitarem, isso será adorável, uma coisa maravilhosa de se ver. E pacífico”, falou a estilista.