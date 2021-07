Em filme inspirado na Família Real, Meghan questiona: “Cometi um erro?”

Questionamentos e flashbacks são a marca principal do novo teaser de Escaping the Palace, divulgado pelo canal Lifetime na última quarta-feira (7). O filme, que conta a história do amor entre o Príncipe Harry e Meghan Markle, terá grande enfoque nos eventos que levaram o casal a se separar da realeza britânica.

O longa promete explorar não somente o viés dos duques de Sussex, mas também oferecer uma análise profunda de outros membros reais relevantes na composição da trama, baseada em fatos reais envolvendo a Família Real. A Rainha Elizabeth, o Príncipe William e sua mulher, Kate Middleton, serão alguns dos retratados.

Roupas e detalhes significativos foram essenciais na composição do filme. Na prévia, é possível ver também uma cena em que aparece a Princesa Diana, crucial na decisão dos duques de Sussex de deixar a realeza.

No teaser, Harry, interpretado por Jordan Dean, se mostra impetuoso e protetor. Ele faz um juramento: “Farei tudo ao meu alcance para manter minha esposa e filho seguros”. Em outro trecho, nos deparamos com uma conversa entre Kate (Laura Mitchell) e Meghan (Sydney Morton), em que a duquesa de Cambridge aparece fazendo um aviso a Meghan: “Essa é a vida para a qual nos inscrevemos. Aqui, valorizamos a dignidade acima de tudo.”

William (Jordan Whalen) aparece como grande defensor da monarcia e a Rainha Elizabeth (Maggie Sullivun) decreta em seguida: “A monarquia sempre sobreviverá.”

As falas de Meghan são, sem dúvida, as mais marcantes do teaser. Ela afirma que sabia que a vida na realeza não seria fácil, mas que seu desejo sempre foi o de deixar a Rainha orgulhosa. Em um certo momento, a duquesa mostra a sua insegurança perante a vida na realeza: “Será que cometi o maior erro do mundo?”.

Assista ao teaser:

O longa é o terceiro filme de uma franquia que tem como base a vida de Harry e Meghan. A sequência já explorou o casamento (Harry & Meghan: A Royal Romance) e as alegrias e desafios da vida monárquica durante o primeiro ano de enlace (Becoming Royal).