Morre o ator Paulo José, aos 84 anos, no Rio de Janeiro

O ator Paulo José morreu nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro. Aos 84 anos, o artista permaneceu 20 dias internado para tratar uma pneumonia, mas não resistiu.

Ele deixa esposa e quatro filhos, Ana, Bel e Clara Kutner, fruto do seu relacionamento com a atriz Dina Sfat, e Paulo Henrique Caruso.

Há 20 anos, o ator convivia com o Mal de Parkinson, que não o fez interromper a carreira. Além de artista, Paulo era um ativista, sendo um dos nomes responsáveis na luta pela regulamentação da profissão no fim dos anos de 1970.

Referência na TV, no cinema e no teatro, o gaúcho deu os primeiros passos como artista no teatro amador e atuou em grandes clássicos do cinema nacional, como Macunaíma e Todas as Mulheres do Mundo.

Nos bastidores de grandes produções, ele também deixou sua marca de diretor. As minisséries Agosto e Memorial de Maria Moura estão entre seus trabalhos de direção.

Na teledramaturgia, ela fez sua última aparição na novela Em Família, da Rede Globo, interpretando o vovô Benjamin, que também sofria de Mal de Parkinson.