Pela primeira vez, Paulo Gustavo mostra o rosto dos filhos

Paulo Gustavo matou a curiosidade de seus fãs no último domingo (6), junto ao marido Thales Bretas, em uma entrevista para o Fantástico, programa da Globo, contando sobre a trajetória da chegada dos filhos, que foram gerados por meio de barriga de aluguel.

Sorridentes, os papais não seguraram a ansiedade e logo mostraram fotos do rostinho de seus dois filhos. Os meninos Gael e Romeu, que nasceram no dia 18 de agosto na Califórnia, dormiam no colo do casal durante a entrevista com a repórter Renata Capucci.

Em suas conta no Instagram, Thales compartilhou o momento. “Espero que nossa história inspire a todos que tem o desejo de formar uma família, da forma como for, sempre com muito amor!”, escreveu.

