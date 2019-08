Paulo Gustavo e Thales Bretas anunciam o nascimento dos filhos gêmeos

O ator Paulo Gustavo e seu marido, o dermatologista Thales Bretas agora são papais! Os dois anunciaram neste domingo (18) o nascimento de Romeu e Gael, seus filhos gêmeos gerados por meio de uma barriga de aluguel.

Com uma foto dos pés dos bebês, os dois compartilharam um texto fofo em seus perfis celebrando a chegada dos filhos. “Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!”

//www.instagram.com/embed.js

LEIA TAMBÉM

Nova regra permite filhas e sobrinhas a ser barriga de aluguel;

Mulheres vendem barriga de aluguel na internet

Nasce filha de Kim Kardashian gerada por barriga de aluguel

Paulo e Thales também pediram privacidade neste momento tão especial. “Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família. Sendo assim, estaremos particularmente mais recolhidos, atentos à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único”, escreveram.

CASAL JÁ HAVIA TENTADO ANTES

Já faz algum tempo que Paulo e Thales sonham em ser pais. No finam de 2017, eles chegaram a anunciar a gravidez, mas, meses depois a mãe de aluguel sofreu um aborto espontâneo. Na época, eles dividiram esse momento difícil com os fãs mas garantiram que iriam tentar novamente. “Gente, gostaria de dividir com vocês um momento super difícil! Na semana passada a mamãe de aluguel entrou em trabalho de parto no meio da gestação, quando os bebes ainda não eram viáveis. Infelizmente não será dessa vez! Estamos muito tristes, mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais pra frente!”.

PODCAST Como lidar melhor com seus problemas