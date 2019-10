Atriz revela ter mesmo tipo de doença que matou Fernanda Young

A atriz Fernanda Nobre falou sobre a saudade de Fernanda Young, que morreu em 25 de agosto. Em entrevista ao TV Fama na sexta-feira (4), a atriz revelou que também sofre com o problema de saúde que vitimou a escritora. “A gente tem a mesma asma, tomava os mesmos remédios. Quase morri três vezes na vida, na infância, é uma doença que realmente mata. Aconteceu isso para nos ensinar, vamos ficar alerta com as crianças”, desabafou.

–

Ela também recordou como se sentiu com a perda. “Fiquei com muita raiva de Deus por ter tirado ela do nosso país em um momento tão importante, era uma mulher forte com tanta coisa para dizer. Ainda estou [com raiva]. Muita saudade, uma perda irreparável na cultura. Foi um baque muito grande, violento, ainda estou me recuperando. Mas aprendi muito com ela.

Ela é insubstituível”, falou.

As duas eram amigas e se planejavam para estrear um espetáculo de teatro chamado Ainda Nada de Novo.

