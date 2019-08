Paulo Gustavo emociona seguidores ao publicar foto com o filho

Paulo Gustavo, que anunciou o nascimento dos filhos gêmeos no último dia 18, emocionou seus seguidores ao publicar uma imagem com um dos pequenos. Na foto, ele aparece acariciando o pézinho do bebê.

O humorista é casado com o médico Thales Bretas, que também está todo orgulhoso dos filhos. “Romeu e Gael nasceram!! Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade!”, escreveu na ocasião do anúncio.

