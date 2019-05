Otaviano Costa se pronuncia sobre saída da Rádio Globo

Otaviano Costa, que comanda o programa radiofônico “No Ar com Otaviano Costa”, está saindo da Rádio Globo. Além do apresentador, Maju Coutinho, Fernanda Gentil e Adriane Galisteu também foram demitidos e apresentarão seus respectivos programas apenas até o dia 14 de julho.

Com a repercussão da notícia, Otaviano usou o seu perfil no Instagram para se pronunciar pela primeira vez sobre o caso. Ele revela que a nova fase da carreira não incluía a rádio Globo e que recusou o convite da emissora para permanecer no comando de seu programa.

“Gostaria de esclarecer que fui convidado para permanecer nesta nova etapa da rádio Globo, mas decidi não renovar meu contrato pois tenho outros planos profissionais que incluem também o rádio, porém num outro modelo de negócio”, escreveu ele.

O fim de contratos e as demissões fazem parte de uma nova estrutura pensada para a rádio Globo. O novo projeto visa deixar o conteúdo musical e esportivo, com transmissões ao vivo de partidas de futebol, e excluir programas de entretenimento.

