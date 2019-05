MasterChef não será exibido no próximo domingo; saiba o motivo

Os fãs do Masterchef terão de esperar mais uma semana para matar a saudade (e ansiedade) do programa. Em sua décima temporada, e pela primeira vez, o show não será exibido no domingo no canal Band, como costuma ser desde 24 de março.

Mas, calma, que nem tudo está perdido e os telespectadores do reality culinário não ficarão completamente desamparados. Entre as 20h e 21h, irá ao ar o Especial Masterchef, também sob o comando de Ana Paula Padrão. Com participações especiais de Palmirinha e Erick Jacquin, o programa relembrará os momentos mais marcantes da temporada.

Quanto ao motivo do adiamento, trata-se de nada menos que a transmissão da segunda partida das finais da NBA, maior torneio de basquete americano.

