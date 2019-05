Cozinheiro “roubado” pela Band critica emissora: “Fui um boneco”

Você se lembra do cozinheiro Bruno Coutinho? No final de março, ele ganhou destaque em uma reportagem do Bom Dia São Paulo por ser o primeiro em uma fila com milhares de pessoas em busca de emprego. Ao vivo, ele falou sobre o sonho de conhecer Ana Maria Braga.

O momento teve grande repercussão na internet e a Band convidou o rapaz para participar do Melhor da Tarde, apresentado por Cátia Fonseca. Durante a atração, o cozinheiro ganhou um emprego e fez participações esporádicas no programa. Pouco tempo depois, pediu demissão do trabalho e, ao UOL, teceu críticas à emissora.

“O pessoal da Band não me obrigou e nem colocou a faca no meu pescoço [para ir ao ‘Melhor da Tarde’], mas como eu estava cansado, virado sem dormir [ele era o primeiro da fila de desempregados], fui lá e atendi o pedido deles. Mas o meu desejo é conhecer quem eu sempre fui fã, que é a Ana Maria”, diz.

Segundo ele, a produção do programa de Ana Maria Braga entrou em contato com ele, mas como seu celular estava sem bateria, não pôde atender ao chamado. Ele diz que não pensaria duas vezes em ir ao Mais Você ao invés de ao Melhor da Tarde.

“Não me arrependo pois foi algo que aconteceu pelo celular estar desligado. Se eu tivesse visto a mensagem eu não teria aceitado o convite da Band. A minha prioridade era a Ana Maria. Esse é o meu sonho e ele continua aceso”, relata.

Sobre as participações na Band, ele diz que estão encerradas. “Não estou indo mais. Eles não chamaram mais e eu também nem faço questão. Não tenho mais interesse.” Bruno diz que nunca recebeu para participar da atração.

“Nessa história toda eu não ganhei R$ 1 real. Nem um picolé me pagaram. O único dinheiro que eu ganhei foi a propaganda da pimenta que eu fiz no meu Instagram. Só mandavam o Uber na porta da minha casa e depois para me levar embora”, afirma.

Ele diz ainda que se sentiu como um “boneco”, pois só soube da oportunidade de emprego quando estava ao vivo. “Cheguei às 11h da manhã na Band e até as 15h ninguém me falou nada de contratação. E aí me convidaram no ar sem falar proposta de salário, para onde eu iria trabalhar… Na hora me contrataram. Não me pediram nem documento. Era como seu eu fosse um boneco jogado nas mãos dos outros.”

