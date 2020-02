O sapato bicolor e cravejado de cristais de Kate Middleton

E mais uma vez Kate Middleton provou que não erra quando se trata de estilo. Ao comparecer com o príncipe William a um evento de caridade em Londres na noite da terça-feira (25), a Duquesa de Cambridge chamou atenção pelo perfeito equilíbrio entre elegância e glamour de seu look.

Com um comprimento midi e botões prateados, seu vestido preto de tweed já era puro charme por si só, mas acabou um tanto ofuscado pelos acessórios escolhidos por Kate. Bem basiquinha, ela optou por um conjunto de clutch e scarpins cravejados de brilhantes que deixaram as aficionadas por sapatos babando.

Do designer Jimmy Choo, os saltos fazem parte da coleção Romy e são consideradas peças clássicas da marca. Feitos de couro e com acabamento degradê que varia entre prata e azul acinzentado, os scarpins custam 725 dólares*. Com tonalidade semelhante, a clutch aparenta ser da coleção Ellipse, à venda por 995 dólares. Aqui no Brasil, é possível adquirir os sapatos e a bolsa pelas quantias nada módicas de R$ 4.978 e R$ 10.101, respectivamente.

Esta não é a primeira vez que Kate usa os scarpins. Em junho do ano passado, ela compareceu a um jantar de gala com os saltos brilhantes, que, certamente estão entre seus queridinhos.

*Preços consultados em fevereiro de 2020. Sujeitos a alterações.