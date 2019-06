Kate Middleton usa sapato estilo Cinderela que é a coisa mais linda

Kate Middleton provou mais uma vez que é um ícone fashion. Ao comparecer ao primeiro jantar de gala da Addiction Awareness Week (Semana de Conscientização sobre a Dependência Química) na última quarta-feira (12), a Duquesa de Cambridge optou por um par sapatos prateados brilhantes no melhor estilo Cinderela.

Da marca Jimmy Choo, os calçados custam 725 dólares (cerca de R$ 2.800), mas podem ser encontrados aqui no Brasil por até R$ 1.800*. O look contou também com um vestido branco Barbara Casasola, que Kate já havia usado em 2016, e uma clutch prata.

Durante o evento, Kate reforçou a importância da luta e conscientização sobre os vícios. “Nunca existiu época mais importante para essa causa ser bem sucedida e eu não poderia estar mais feliz por apoiar uma organização tão especial”, disse ela durante seu discurso.

*Preço consultado em junho de 2019. Sujeito a alterações.

