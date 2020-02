Meghan Markle e príncipe Harry fazem palestra em Miami

Tá na hora de trabalhar.

Depois de um descanso de algumas semanas, agora os independentes príncipe Harry e Meghan Markle já começaram a trabalhar. Segundo a coluna PageSix descobriu, os dois fizeram sua primeira aparição pública nessa quinta (6), em Miami. O casal participou de um evento do banco americano JPMorgan em um hotel de luxo em South Beach, bairro mais caro de Miami.

“Foi tudo na moita, com muita segurança. Meghan e Harry eram os palestrantes principais do evento”, revelou a fonte à coluna.

O encontro anual do banco, chamado de JPMorgan AIS (Alternative Investment Summit) é frequentado por nomes como Bill Gates e o noivo de Jennifer Lopez, o ex-jogador de baseball Alex Rodriguez, o ex-jogador de basquete Magic Johnson e o ex-Primeiro Ministro britânico, Tony Blair. O evento, cujo o tema foi como construir fortuna para gerações futuras e fazer um mundo melhor para os jovens, foi apresentado pela jornalista Gayle King, melhor amiga de Oprah Winfrey e muito próxima de Meghan, tanto que esteve no casamento dela com o príncipe Harry.

Meghan subiu ao palco primeiro falou brevemente sobre o amor que sente por seu marido, e o apresentou.

“Harry falou sobre saúde mental e como ele fez terapia por sete anos para lidar com o trauma de perder a mãe dele”, disse uma pessoa presente no evento. “Ele também falou da polêmica da decisão dele e de Meghan de se afastarem da posição de seniores da Família Real“, acrescentou. “Ele diz que foi muito difícil, mas que não se arrepende porque quer proteger sua família e não quer que Meghan e seu filho, Archie, passem pelo que ele passou como criança”. Ainda segundo participantes, o príncipe falou que “se sentia preso como Realeza, mas que a relação com a avó e Rainha, está ok” e que está otimista com o futuro para sua família e a oportunidade de serem economicamente independentes sem abandonar os projetos de caridade para qual se dedicam.

Não foi revelado o valor que os dois receberam para a palestra e nenhuma foto foi divulgada. Amigos do casal, como Hillary Clinton, recebeu algo em torno de 225 mil dólares (mais de 900 mil reais) para uma palestra, em 2016 e Barack Obama fez mais de um milhão de dólares com três aparições para diferentes firmas financeiras em 2017. Jornais britânicos sugerem que Meghan e Harry podem ter recebido até um milhão de dólares por essa aparição. Ainda segundo os jornais, o casal viajou de jato particular até Miami. Os dois se hospedaram na casa da grande amiga da atriz, a tenista Serena Williams, em Palm Beach, ao norte de Miami.

Meghan e Harry têm curtido um período longe dos holofotes em Vancouver, Canadá. Segundo revistas americanas, estão buscando um CEO para a fundação Sussex Royal, assim como estão procurando uma casa para passar o verão em Los Angeles, Califórnia.

Aos poucos eles vão tocando a vida pós-sussexit!