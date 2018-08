O novo visual de Sasha

Sasha Meneghel, 20 anos, decidiu ousar no visual para um evento em São Paulo, na última sexta-feira (24). Sasha apareceu com algumas mechas roxas no cabelo e uma produção cheia de personalidade.

Além do cabelo, o look também seguiu essa linha mais rock’n roll. A loira escolheu uma regata brilhante e transparente, deixando o sutiã à mostra, calça skinny de couro e ankle boots.

No entanto, as mechas não são permanentes, a cor foi aplicada apenas para completar a produção.

Confira o look:

–

Leia mais: Alerta tendência: cor lavanda é a nova queridinha da estação

Leia mais: Inspire-se nos melhores looks de Fátima Bernardes no “Encontro”

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram