Inspire-se nos melhores looks de Fátima Bernardes no “Encontro”

Você já reparou nos looks da Fátima Bernardes em seu programa “Encontro”? Todas as manhãs – de segunda a sexta-feira -, a apresentadora não dispensa a variedade entre as peças de seu figurino para comandar a programação.

De vestido estampado à jardineira verde, Fátima não tem medo de apostar em visuais atemporais e perfeitos para o dia a dia.

Selecionamos 4 deles para que você se inspire:

1. Pretinho básico

Se você está procurando um look arrasador para sair com os amigos, que tal se jogar nesta combinação do pretinho básico com um toque de cor nos pés?

Vestido curto com mangas longas, FARM – R$ 154,90* Sandália de salto, Nobuck Vicenza – R$ 223,90*

2. Na pegada das flores

Para as apaixonadas de plantão, nada melhor que um visual delicado e colorido. O tom vibrante da sandália complementa o look e pode ser seu novo queridinho.

Vestido reto sonho de cor, FARM – R$ 249* Sandália Elis (salto bloco), Vicenza – R$ 374,90*

3. Jardineira estilosa

Esse look é a prova de que apostar no monocromático nem sempre precisa ser um desafio. A apresentadora escolheu peças confortáveis e não dispensou a pegada moderna.

Blusa seda, CANAL – R$ 213,90* Jardineira Jumper de veludo, Isabela Fiorentino – R$ 198,90*

4. Elegante de doer

Nada melhor do que sair com os amigos se sentindo maravilhosa! Um tubinho preto e um salto poderoso podem ser a sua escolha para arrasar.

Sandália Nobuck Isabelli Alta Lace Up Laranja, Arezzo – R$ 259,90* Vestido veludo, Plural – R$ 321,90*

*Preços pesquisados em agosto de 2018. Sujeito a alteração.

