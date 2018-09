Altas Horas: Retirada de Mel Maia em quadro sobre sexualidade gera polêmica

A atriz mirim Mel Maia, 14 anos, foi uma das convidadas do programa Altas Horas do último sábado (22). No entanto, a forma como a sua participação foi feita acabou gerando polêmica nas redes sociais. Acontece que, quando a sexóloga Laura Müller entrou para falar sobre a importância de se discutir sexo na adolescência, a menina foi retirada do palco. Foi exatamente essa dualidade no discurso do programa que intrigou os telespectadores.

Os usuários de diversas redes sociais, principalmente do Twitter, fizeram várias críticas ao programa. Para muitos, não fazia sentido tirar Mel do palco, já que o tema lhe dizia respeito.

Alguns internautas disseram que, inclusive, uma das opções era convidar a adolescente para um episódio que não tivesse a participação da sexóloga.

meu eles tiraram a mel maia quando a laura entrou e eles tavam falando sobre sexualidade na ADOLESCÊNCIA e ela é ADOLESCENTE tp (???) — Pyetra Pacheco (@PachecoPyetra) September 23, 2018

Gente que hipocrisia eles falando da necessidade do adolescente ter conscientização sobre relação sexual e tirarem a Mel Maia do programa #AltasHoras — I S A B E L L E 🌻 (@ffuckiisa) September 23, 2018

