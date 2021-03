Príncipe William quebra o silêncio sobre entrevista de Harry e Meghan

O príncipe William se manifestou publicamente sobre a entrevista de Harry e Meghan à Oprah Winfrey e disse que ainda não conversou com seu irmão. Disse, no entanto, que pretende conversar com Harry e que sua família não é racista.

“Não somos uma família racista”, disse o duque de Cambridge em entrevista à Sky News. Fonte do site page Six afirmou que tanto William quanto Kate Middleton não estariam dispostos a se envolver e aumentar o enredo na “novela” criada pelos duques de Sussex.

O príncipe não foi o primeiro a se comentar a bombástica entrevista. Nesta semana, a rainha Elizabeth foi a primeira a quebrar o silêncio. por meio de nota, divulgada pelo Palácio Buckingham, e citou as revelações sobre atos de racismo praticados pela Família Real.

“A família inteira está triste em saber os detalhes de quão desafiadores foram os últimos anos para Harry e Meghan. As questões, particularmente aquelas que referem a racismo, são preocupantes. Harry, Meghan e Archie serão sempre membros muito amados da família”, diz a nota.

Um dos momentos mais tensos da entrevista com Oprah Winfrey, Meghan Markle disse ter ficado sabendo que a família de Harry se preocupava com a cor da pele de Archie. “Naqueles meses em que eu estava grávida, quase na mesma época, tivemos em paralelo uma conversa sobre ele não obter segurança, ele não receberá um título… E também preocupações e conversas sobre como a pele dele poderia ser escura quando ele nascesse “, disse a duquesa.

Continua após a publicidade

Segundo ela, os comentários não foram feitos diretamente a ela, mas retransmitidos por Harry, que não revelou à Oprah quem foi o autor do comentário. A entrevistadora só conseguiu apurar que o racismo não partiu da rainha.

Confira os destaques da bombástica entrevista dada por Harry e Meghan à Oprah Winfrey: