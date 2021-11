Meghan e Harry fazem promessa ousada em defesa do meio ambiente

O príncipe Harry e Meghan Markle assumiram um compromisso ousado nesta terça-feira (2)! De acordo com o anunciado no site da Archewell, a organização sem fins lucrativos criada por Harry e Meghan, os duques trabalharão para que até o final desta década a quantidade líquida de carbono emitida por eles seja igual a zero.

A promessa inusitada, que também envolve os colaboradores proativos da Archewell, ocorreu simultânea a recente Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática em Glasgow (COP26) e é passo mais destemido dado por um membro da Família Real até o momento.

“Enquanto os líderes globais se reúnem para a COP26 para se comprometerem com soluções para a nossa crise climática, todos nós da Archewell, liderados pelo duque e pela duquesa de Sussex, compartilhamos nossa promessa em direção a um futuro mais sustentável, tornando-se zero líquido até 2030″, dizia o comunicado.

O casal, que tem como uma de suas principais características o compromisso fiel às causas climáticas, ainda afirmou através da nota que “todos podemos fazer melhor. Podemos ser zero líquido, e é isso que prometemos fazer.”

Mas, afinal, o que isso significa?

Conforme o explicado pela Archewell através do informe, o carbono, grande responsável pelo agravamento do desequilíbrio ambiental, é emitido por quase todas as ações humanas, desde “o que comemos e com que frequência comemos” até “nossa dependência de grandes indústrias que contribuem para o problema”.

Com base nisso, os Sussex estão se comprometendo a fazer escolhas diferentes e mais cuidadosas a cada dia, voltadas para reduzir o máximo possível ao longo do tempo o consumo de produtos que em seu processo de criação abusam da emissão de carbono.

A promessa deles ainda é baseada em um balança de equilíbrio. Visto que algumas emissões de carbono são inevitáveis, eles pretendem investir em projetos de remoção de carbono para compensar o equilíbrio, tal como repensar o transporte diário ou até mesmo desligar as luzes, coisas simples, porém significativas.

Parabéns aos duques de Sussex por mais uma iniciativa encorajadora!