Marlene não me deixava estar com homens, diz Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel disse que Marlene Mattos, que foi sua empresária por quase duas décadas, não permitia que ela estivesse com homens. “Uma vez disseram que eu abusava das paquitas. Tudo mentira! Eu acho que essas coisas foram ditas porque naquela época, nos anos 90, eu não estava com nenhum homem. E se eu não estava com nenhum homem era porque Marlene não me deixava.” Xuxa afirmou que “amava muito” Marlene, que colocava seu amor e respeito por ela acima de qualquer coisa. A revelação foi feita a revista “Caras” argentina.

Xuxa também negou boatos da época sobre as duas terem um relacionamento amoroso. “A única coisa que a Marlene queria é que eu focasse 100% no meu trabalho”, continuou. “Se eu tivesse me apaixonado por Marlene ou outra mulher, eu teria dito, porque teria me expressado através do meu corpo, meu rosto, meus olhos…”

Ela também contou que se sentia “usada, abusada” e que chegou a ser roubada, sem especificar como isso aconteceu. “Eu posso dizer que trabalhei na Argentina, nos EUA, na Espanha e, depois de um curto período de tempo, a única coisa que encontrei foram dívidas. Eu nunca soube o quanto ganhei na Argentina”, disse. “Lamentavelmente, aprendi a desconfiar das pessoas. Mas também sei que tenho que ter pessoas ao meu lado que lidem com a parte financeira. O artista trabalha com emoção. Agora eu não coloco toda a minha confiança em uma só pessoa, porque até o advogado que eu tinha na época me roubou. (…) Eu me senti usada, abusada.”

