Príncipe Harry confessa entrar em pânico quando vê avó no palácio

Até mesmo a Família Real possui seus momentos clichês do cotidiano. Em uma entrevista para a produção do documentário Rainha do Mundo, realizado pela ITV, Príncipe Harry fez uma revelação interessante sobre isso.

“Vocês já passaram mais tempo no palácio de Buckingham do que eu jamais passei, e vocês estão aqui há apenas duas semanas”, brincou Harry em um trecho colhido pelo jornal britânico The Telegraph.

“Vocês já encontraram a rainha?”, perguntou. “Se vocês derem de cara com ela de repente em um corredor, não entrem em pânico! Nós todos entramos!”, revelou, bem-humorado.

Apesar de Sophie, a condessa de Wessex, e a princesa Anne, filha da rainha, terem feito entrevistas formais, Meghan Markle, Príncipe Harry, William e o pai Príncipe Charles, fizeram aparições mais descontraídas.

Rainha do Mundo estreará na ITV do Reino Unido às 21h15 no dia 25 de setembro, e no dia 1 de outubro às 20h na HBO Go e HBO Now dos Estados Unidos.

