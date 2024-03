Os detalhes do vestido de noiva de Mari Saad

Mari Saad e Romulo Arantes Neto se casaram neste sábado (16) em uma cerimônia intimista em Itacaré, no litoral da Bahia. Para a troca de alianças, a influenciadora e empresária de beleza optou por um vestido de noiva sob medida, assinado pelo estilista gaúcho Carlos Bacchi.

“Obrigada pela amizade, profissionalismo e por traduzir a minha personalidade, em forma de vestido de uma forma tão única”, elogiou a noiva em uma publicação no Instagram, mostrando detalhes do modelito para casamento.

Num estilo clássico, o vestido feito para Mari Saad pelo estilista apostou num tecido liso, sem detalhes de bordados ou pedrarias. Na parte inferior, o modelo apresentava bastante volume e movimento.

Já para o make, a noiva optou por um visual bem natural. Outro destaque foram os exuberantes brincos em formato de sol.

A cerimônia aconteceu na presença de 200 convidados, entre eles estavam presentes famosos como Mariana Goldfarb, Mari Gonzalez, Flávia Viana, Camila Coutinho e Preta Gil, que também cantou durante a ocasião.

Mari Saad entrou ao som da música Cheiro de Amor, de Maria Bethânia, que foi cantada por Preta. O noivo entrou no local com a mãe, Adriana Junqueira, e escolheu uma versão de Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley.

O evento aconteceu no fim da tarde em um resort luxuoso da região. Para a decoração, o casal optou por um estilo mais íntimo e minimalista, assinado pelo decorador Maurício Kurihara, especialista em destination wedding na Bahia.

Romulo e Mari assumiram o namoro publicamente durante o casamento da empresária Piny Montoro e do ator Bruno Franklin, em março de 2022. O noivado aconteceu em setembro do ano passado.