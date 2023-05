10 penteados para noivas de cabelos curtos

As noivas costumam deixar os fios crescerem para o casamento, no entanto, isso não é necessário. Os cabelos curtos podem limitar alguns penteados, mas existem formas lindas de finalizar as madeixas para o grande dia que não exigem muito comprimento. Um visual elegante não tem a ver com tamanho e sim com seu gosto.

Respeitando sempre textura e diferentes tipos de fios, temos penteados que agradam quem é mais tradicional e quem busca algo moderno. Vale apostar em tudo que for diferente, contanto que esteja de acordo com o que você quer. Temos aqui uma seleção só com ideias lindas de penteados para noivas de cabelos curtos:

Finger Waves

Um toque vintage tem tudo a ver com casamentos. As finger waves (na tradução para o português: ondas feitas com os dedos), populares na década de 1920, entregam um visual marcante e elegante. A artista Josephine Baker, que inspirou a Betty Boop, era adepta deste penteado e se tornou uma referência com suas ondas bem rente a cabeça. É um estilo que funciona em todas as texturas de cabelo, do liso ao crespo.

Trança solta com metade do cabelo solto

Penteados com tranças ficam bons em cabelo longos e curtos, ok? A imagem acima ilustra isso. Um penteado para quem curte uma trança mais frouxa e metade dos fios soltos, dando leveza e movimento.

Torcidinho com os fios soltos

Seguindo uma linha semelhante da foto acima, o penteado torcidinho fica ainda mais charmoso quando os fios são curtos. É possível finalizar o cabelo preso ou solto, e fica ótimo em fios lisos, cacheados e ondulados.

Coque com trança embutida

Uma trança espinha de peixe embutida é ótima para cabelos curtos em camadas, pois consegue pegar até os menores fios. Dá para fazer um coque, ou um rabo de cavalo bem delicado:

Coque trançado

Um coque trançado é outro penteado elegante e que fica lindo em cabelos curtos. Dependendo do comprimento, você pode optar por uma trança mais robusta. Dá para usar acessórios, dos mais exagerados aos minimalistas.

Sleek Hair

O sleek hair tem feito sucesso nos últimos anos e é um penteado moderno para noivas que querem sair do óbvio. Fica especialmente bonito em cabelos mais curtos, do pixie ao bob.

Topete moderninho

Outro penteado moderno é esse topete, os grampos deixam os fios segmentados e com mais volume. Se você tem pouco cabelo, é um penteado que funciona. Bem estiloso!

Use acessórios!

Os acessórios, coroas, flores, pérolas e presilhas, dão um charme extra no cabelo. Se você for básica, pode usar os minimalistas, como adereços laterais bem delicados. Mas pense bem no seu estilo antes de se jogar nos adornos.

Então, bateu uma inspiração?