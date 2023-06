6 formas criativas de eternizar o buquê de noiva e usá-lo na décor

O buquê de noiva é um elemento icônico e simbólico em um casamento, repleto de flores cuidadosamente selecionadas para representar amor, beleza e felicidade. No entanto, após o grande dia, muitas noivas se perguntam o que fazer com esse arranjo floral após a cerimônia.

Felizmente, existem várias formas criativas de eternizar o buquê e transformá-lo em uma decoração encantadora para a casa. Por ser esse grande símbolo do casamento, muitas noivas estão aderindo ao bouquet preservation, que nada mais é que uma forma de eternizar esse acessório tão significativo. A ideia permite que você preserve as lembranças do seu casamento, dando uma nova vida às flores e adicionando um toque personalizado ao seu lar.

“A arte do bouquet preservation é a representação física do que é tecer nossa história através dos tempos e dos ritos”, comenta arquiteta Sabrina Camara, proprietária de um ateliê especializado em eternizar momentos do casamento.

Para quem opta por jogar o buquê para os convidados, a sugestão é que a noiva também encomende um outro menor para poder manter a tradição, podendo assim transformá-lo em recordação posteriormente.

A seguir, apresentamos algumas sugestões inteligentes para inspirar você na eternização do seu buquê de noiva e trazer um pouco da magia do casamento para o seu ambiente diário.

1) Moldura de parede

Segundo Sabrina Camara, o Brasil ainda está engatinhando na preservação floral. Por ser um processo artesanal, o bouquet preservation requer um número limitado de produção para garantir a excelência e a qualidade esperadas. O trabalho da arquiteta consiste em preservar o buquê original e inseri-lo numa moldura ou resina.

“O processo de preservação demora em torno de 30 dias. Então, um mês após a entrega das flores, você terá seu buquê em mãos de volta”, compartilha a artista sobre o trabalho proposto pelo seu ateliê especializado em preservar buquês.

Quem quiser tentar fazer uma versão caseira e mais simples, basta desmontar o buquê, selecione as flores mais bonitas e pressione-as entre as páginas de um livro pesado por algumas semanas para secá-las. Em seguida, coloque as flores secas em uma moldura de parede decorativa ou em um quadro de vidro para criar uma bela peça de arte floral seca.

2) Globo de vidro

Se você deseja preservar o buquê como um todo, uma opção é colocá-lo dentro de um globo de vidro. Retire o excesso de folhagem e corte os talos para que fiquem na altura desejada.

Em seguida, coloque o buquê dentro do globo de vidro e sele-o com silicone ou cera para protegê-lo do ar. Isso criará um adorno elegante e sofisticado que pode ser exibido em uma prateleira, mesa ou aparador.

3) Joias encapsuladas

As flores do buquê podem ser encapsuladas em resina ou vidro, criando belos pingentes, brincos ou pulseiras. O processo envolve secar e desidratar as flores, selecionando as mais representativas, e colocá-las cuidadosamente dentro do material escolhido.

O resultado é uma peça de joalheria única, que preserva as flores em seu estado original, capturando a beleza e a memória do seu buquê de casamento.

4) Objetos decorativos com flores prensadas

Utilize as flores prensadas do seu buquê para decorar objetos do dia a dia, como caixas de joias, bandejas ou porta-retratos. Cole as flores nas superfícies desses objetos e, se desejar, proteja-as com uma camada de verniz transparente para maior durabilidade.

Esses objetos decorativos personalizados se tornarão peças únicas na decoração da sua casa, adicionando um toque de elegância e romantismo.

5) Velas perfumadas

Primeiro, separe as pétalas das flores e coloque-as em um recipiente adequado para a fabricação de velas. Derreta a cera de vela em banho-maria e adicione algumas gotas do seu óleo essencial favorito para criar uma fragrância especial.

Em seguida, despeje cuidadosamente a cera derretida sobre as pétalas no recipiente e insira o pavio. Deixe a vela solidificar e corte o pavio no comprimento desejado.

Agora você tem velas únicas e perfumadas, com um toque romântico do seu buquê de noiva, para enfeitar a sua casa e trazer uma atmosfera acolhedora e memorável.

6) Enfeite de Natal

Se você deseja preservar as flores do seu buquê de noiva de uma maneira única e sazonal, transformá-las em enfeites de Natal pode ser uma excelente opção.

Primeiro, desidrate as flores, removendo o excesso de umidade e permitindo que sequem completamente. Em seguida, use cola quente ou uma pistola de cola para fixar as flores secas em bolas de Natal transparentes ou em molduras de resina em forma de ornamentos. Você pode adicionar glitter, fitas ou outros elementos decorativos para personalizar ainda mais cada enfeite.

Essas são apenas algumas ideias criativas para eternizar o buquê de noiva e incorporá-lo à decoração da casa. Lembre-se de cuidar bem das flores para que elas mantenham sua beleza e durabilidade ao longo do tempo.