Marco Ricca apresenta melhora, mas segue na UTI

Há mais de duas semanas internado com Covid-19 no Rio de Janeiro, o ator Marco Ricca, 58 anos, tem apresentado evolução em seu quadro clínico, mas segue na UTI.

Segundo informações de um boletim médico obtido pelo UOL, Ricca está “lúcido e respirando espontaneamente” e continuará sendo monitorado pela equipe médica para uma avaliação da possibilidade de alta.

O ator se preparava para atuar na nova novela das 21h, Um Lugar ao Sol, mas foi diagnosticado antes de começar as gravações em estúdio. Sua colega de elenco, Marieta Severo, também teve Covid-19 e ficou internada por oito dias, até receber alta no sábado (12).

Além deles, ao menos outros quatro atores da Globo contraíram o coronavírus, entre eles Giovanna Antonelli, Nicette Bruno e Eduardo Galvão, que faleceu por complicações decorrentes da doença.

Mesmo assim, a emissora declarou em um comunicado que não tem pretensão de suspender os trabalhos nos estúdios, mas que seguirá acompanhando com responsabilidade os desdobramentos e impactos do avanço da pandemia, além de manter as medidas de prevenção necessárias.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo