Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre após contrair Covid-19

Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morreu na noite de segunda-feira (14), aos 68 anos. O cantor estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’or, na zona sul do Rio de Janeiro, para se recuperar de complicações decorrentes da Covid-19.

Paulinho foi diagnosticado com coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea, feito em setembro, para tratar um linfoma. Ele havia assimilado bem o tratamento, mas precisou ser internado novamente em novembro, após ser testado positivo para Covid-19.

O perfil oficial da banda no Instagram prestou homenagem ao vocalista. “As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu”, diz o texto. “Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos”, completou a banda.

Paulinho é a voz de grandes hits da banda Roupa Nova, como “Canção de verão”, “Volta pra mim” e “Meu universo é você”. Foi também percussionista do grupo, que formava ao lado de Serginho Herval, Kiko, Nando, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth.

