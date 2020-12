Giovanna Antonelli está com Covid-19 e é afastada das gravações

A atriz Giovanna Antonelli foi diagnosticada com Covid-19. Com o resultado positivo, ela foi afastada das gravações da novela Quanto Mais Vida Melhor, que substituirá Salve-se Quem Puder no horário das 19h.

Segundo o site F5, a assessoria da atriz divulgou em nota que o diagnóstico foi feito na semana passada e Antonelli passa bem enquanto cumpre o isolamento.

Nas últimas semanas, diversos atores e atrizes da Globo também testaram positivo para a doença. Marieta Severo e Marco Ricca, que gravavam Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21h, estão internados sem previsão de alta. Já Andréia Horta, que também está escalada para a trama, se recupera em casa.

Desde o dia 29, a atriz Nicette Bruno também foi internada e está em estado grave, respirando com ajuda de ventilador mecânico. E ontem (8), o ator Eduardo Galvão faleceu por causa de complicações decorrentes da doença, após passar seis dias na UTI de um hospital na Barra da Tijuca.

Apesar de tantos casos, a Globo não tem pretensão de suspender os trabalhos nos estúdios, como afirmou ao F5. “Quando algum caso é confirmado, os roteiros da novela são adaptados e as gravações seguem com outros núcleos, de acordo com as orientações do protocolo de segurança”, declarou a assessoria de imprensa da emissora.

Também foi informado que todos os desdobramentos e impactos do avanço da pandemia estão sendo acompanhados com responsabilidade e as medidas de prevenção necessárias.

