Ator Eduardo Galvão morre por Covid-19 aos 58 anos

O ator Eduardo Galvão morreu na última segunda-feira (7) por complicações decorrentes da Covid-19. Com 58 anos, ele encontrava-se internado no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca e estava entubado desde 1º de dezembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 50% dos pulmões comprometidos.

A informação do falecimento foi confirmada pela família para amigos do ator por volta da meia-noite. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Na semana passada, a filha de Eduardo, Mariana Galvão, falou sobre a internação do pai nas redes sociais. Na mensagem, ela agradeceu o apoio e as orações que a família vem recebendo.

“Tenho certeza que meu pai está sentindo toda a energia positiva que estão enviando para ele todo esse tempo. Obrigada a cada um, cada mensagem, cada palavra, cada oração”, disse Mariana.

No Twitter, colegas de trabalho, amigos, admiradores de Eduardo e o perfil do Flamengo, time pelo qual torcia, prestaram suas condolências e homenagens ao artista. Confira abaixo:

Meu Deus! Partiu nosso grande amigo Eduardo Galvão. Desarvorada. Emudecida. Sem chão. 💔🙏 pic.twitter.com/ceOtntC5Kk — Dadá Coelho (@dadacoelho) December 8, 2020

Meu Deus do céu… Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19. Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável… E nos deixou. Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é… pic.twitter.com/L6gyRcePtd — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 8, 2020 Continua após a publicidade

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades. #CRF pic.twitter.com/EvPw42sLlc — Flamengo (@Flamengo) December 8, 2020

RIP Eduardo Galvão! O mais novo da turminha. O mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável! Dor imensa! #covid_19 https://t.co/FjrlG8Kzp6 — José de Abreu (@zehdeabreu) December 8, 2020

Que tristeza. Eduardo Galvão levado pelo covid 19. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Um cara tão querido que sempre estava com sorriso no rosto. Vá em Paz. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) December 8, 2020

Que triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonito 🙏🏻🌹 pic.twitter.com/wArciWI39A — Regiane Alves (@RegianeAlves) December 8, 2020

