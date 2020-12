Marieta Severo recebe alta após 8 dias internada com Covid-19

A atriz Marieta Severo, que testou positivo para Covid-19 há 12 dias, recebeu alta médica no último sábado (12). Ela chegou a ficar internada por oito dias no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e agora está em casa.

Segundo a assessoria de imprensa da atriz, Marieta chegou em casa pela manhã e segue fazendo repouso. A atriz da Globo não tem mais nenhum sintoma da pneumonia que tratou enquanto esteve internada. Marieta Severo, que tem 74 anos, foi hospitalizada no último dia 4, dez dias após sentir os primeiros sintomas de Covid-19 – febre e dor de cabeça – e realizou o teste um dia depois, que deu positivo. Em decorrência da infecção pelo coronavírus, a atriz foi diagnosticada com um quadro leve de pneumonia. Ao G1, a assessoria de Marieta informou que a internação ocorreu “por precaução e segurança”.

No elenco da próxima novela das 21h, Um lugar ao sol, a atriz foi afastada assim que os primeiros sintomas leves, como dor de cabeça e febre, apareceram.

Sobre o protocolo da Globo durante a pandemia, a emissora explicou que “existe um planejamento previsto para que as produções continuem a gravar com outros núcleos e profissionais, mas quando isso não é possível, as gravações são adiadas”.

