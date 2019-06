Luciano Huck publica imagem do acidente do filho e faz alerta

Luciano Huck voltou a se manifestar nas redes sociais sobre o acidente que seu filho, Benício, de 11 anos, sofreu praticando wakeboard. O apresentador revelou, em seu Instagram, que o pequeno estava sem capacete enquanto praticava o esporte e, por isso, a gravidade do acidente foi bem maior.

“Nosso filho foi socorrido depois de sofrer um acidente sério. Graças a Deus, aos médicos, a todas as orações de vocês. Nós demos sorte e não para contar com a sorte sempre”, escreveu ele nos stories.

Luciano ainda postou uma foto de um possível exame de Benício, reforçando a importância de usar o capacete e outros equipamentos de segurança durante a prática de atividades físicas.

“O Beni estava sem capacete. Deus foi muito generoso com a gente”, completou em outro stories mostrando a imagem do afundamento craniano sofrido pelo garoto.

O apresentador ainda fez um alerta a seus seguidores: “Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama. Por favor, levem a sério este conselho. Capacete para tudo: na terra, ou na água. Bicicleta com capacete, skate com capacete, patinete com capacete, wakeboard com capacete, esqui com capacete, rolemã com capacete, patins com capacete. Tudo com capacete. A linha entre a felicidade e a tragédia é muito tênue”, finalizou ele.

Exame mostra o afundamento do crânio de Benício, filho de Luciano Huck e Angélica.

Entenda o caso

A família de Angélica e Luciano Huck levou um susto na tarde do último sábado (22). Segundo divulgado no Instagram do apresentador, o filho do meio do casal, Benício, sofreu um acidente e precisou passar por cirurgia.

O acidente aconteceu enquanto Benício praticava wakeboard. O garoto sofreu um afundamento de crânio após se desequilibrar e bater com a cabeça na prancha. O choque causou um hematoma subdural – acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio – e o pequeno foi submetido a uma craniotomia, ou seja, abertura cirúrgica do crânio.

Angélica e Luciano Huck gravaram um vídeo após a alta hospitalar do filho Benício, de 11 anos. “Só podemos agradecer, e agradecer de novo e de novo….”, escreveu Huck na legenda ao postar o vídeo ao lado da apresentadora.

