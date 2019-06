Semelhança entre neto de Elvis Presley e cantor impressiona

Uma foto publicada por Lisa Marie Presley repercutiu nas redes sociais por um detalhes em especial. É que a herdeira de Elvis Presley compartilhou um registro com a família e nela aparece seu filho de 26 anos, Benjamin Keough, que chamou a atenção pela incrível semelhança com o avô.

Depois que Lisa publicou a foto em seu Instagram, muitos comentaram como Benjamin carrega os traços do rei do rock. “O filho dela parece o Elvis”, disse um internauta no Twiter.

Em outras imagens publicadas por Lisa em seu Instagram, é possível notar que, de fato, Benjamin se parece muito com o avô, como o queixo protuberante e quadrado, além dos olhos azuis e cabelo negro.

Benjamin é fruto do primeiro casamento de Lisa. Além do rapaz, a única filha de Elvis também é mãe de Danielle Riley Presley Keough, Finley Aaron Presley Lockwood e Harper Vivienne Presley Lockwood.