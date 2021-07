Huck estreia no “Domingão” em setembro e terá um substituto no “Caldeirão”

A Rede Globo divulgou uma nova grade de programas para o final de semana nesta quinta-feira (22). Com a saída de Fausto Silva para a Band, Luciano Huck assumirá o Domingão aos domingos a partir de setembro. Por isso, no último final de semana de agosto, Tiago Leifert apresentará a grande final do Super Dança dos Famosos e se despede do programa dominical.

Huck assumirá um “formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro”, diz a Globo no comunicado sobre a primeira fase da produção. Em janeiro, o programa terá uma cara nova e sua estreia oficial.

A emissora decidiu manter o Caldeirão de pé, mas com outro apresentador, que ainda não teve o nome divulgado. A data de estreia é planejada para 4 de setembro.

Já o Se Joga, da apresentadora por Fernanda Gentil, não terá mais continuidade. A jornalista vai conduzir uma nova atração a partir de outubro, segundo previsão da emissora.