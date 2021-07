Príncipe George celebra 8 anos e homenageia Philip com detalhe especial

A Família Real já deu início à comemoração do aniversário do príncipe George. Por mais um ano, príncipe William e Kate Middleton cumpriram com a tradição familiar compartilhando em suas redes sociais um novo retrato do filho, que completa oito anos, nesta quinta-feira (22).

A fotografia, publicada um dia antes da data comemorativa, mostra George sentado no capô de um carro, vestindo uma camisa pólo azul com listras laranja e sorrindo para a câmera.

Além do sorriso doce e maduro do príncipe, o que há de mais especial nesta foto é uma homenagem sublime ao bisavô do garoto, o príncipe Philip, que faleceu em abril, aos 99 anos.

Ao que tudo indica, o automóvel em que George aparece sentado é um Land Rover, carro pelo qual o marido da rainha Elizabeth demonstrou devoção durante toda a sua vida. Inclusive, foi um veículo deste mesmo modelo que carregou o caixão do Duque de Edimburgo no dia de seu funeral.

A imagem é mais uma das capturas de Kate, que nunca escondeu a sua paixão por fotografia, principalmente quando os modelos são os filhos. Tirada no início deste mês, a foto tem como cenário a casa de campo dos duques de Cambridge, em Norfolk.