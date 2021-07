Líder de seita sexual pagará R$ 17,7 milhões a vítimas escravizadas

Keith Raniere, a cabeça por trás da NXIVM terá que pagar 3,4 milhões reais, aproximadamente 17,7 milhões de reais, para 21 vítimas da sua seita de exploração sexual.

Há dois anos, o criminoso cumpre sua pena de 120 anos na prisão por crimes de extorsão, tráfico sexual, pornografia infantil e trabalho forçado, entre outros. A organização criminosa de Raniere adentrou em Hollywood com a fachada de ser um grupo de autoajuda para alavancar a carreira e trazer felicidade a pessoas ricas e aspirantes ao estrelato da industria cinematográfica.

Durante 20 anos de existência, muitas pessoas forma vítimas do grande esquema do pseudo “coach”. Além das sequelas emocionais, os líderes ainda deixavam cicatrizes na pele de seus integrantes com ferro.

Em junho, Allison Mack, atriz da série Smallville, foi condenada a três anos de prisão e deve pagar uma indenização de 20 mil dólares, cerca de 100 mil reais, pela participação na seita. Ela era responsável por atrair as vítimas, que posteriormente eram transformadas em escravas sexuais.

Em um comunicado direcionado à Justiça e às vítimas, ela afirmou: “Dediquei minha lealdade, meus recursos e, em última análise, minha vida a ele. Este foi o maior erro e arrependimento da minha vida”, declarou.