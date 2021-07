Vem aí Lua cheia em Aquário! Veja como isso afetará a sua rotina

A Lua atingirá a sua fase cheia no dia 23, abrindo portas para um momento de colheita. Ou seja, as atitudes do passado, sejam elas positivas ou negativas, terão respostas e consequências nos próximos dias.

No signo de Aquário, esta Lua exigirá de todos os signos solares uma ação. Situações precisarão ser resolvidas e pessoas auxiliadas. Você está preparada para isto?

Confira as previsões da renomada astróloga Susan Miller para este período:

Áries

A Lua cheia do dia 23 de julho influenciará diretamente o seu ciclo de relacionamentos. Ao longo dos próximo dias, um amigo próximo precisará da sua ajuda, pois algumas coisas não vão bem com sua saúde e bem-estar. Junte as suas forças, porque este apoio certamente será intenso e exigirá um esforço da sua parte. Mas não se preocupe, porque tudo valerá a pena, ainda que os resultados demorem um pouco a repercutir. Paralelamente, você pode se envolver com trabalhos humanitários. Sua sensibilidade está aflorada, então abuse disso!

Touro

Seu emprego tem te consumido, taurina, e com a Lua cheia do dia 23 você sentirá que as exigências no trabalho estarão te esmagando. Algumas mudanças irão acontecer na hierarquia de sua equipe, abalando a todos, inclusive você, que terá de assumir uma grande responsabilidade. Por conta disso, as coisas podem ficar difíceis em casa, com seus olhos e preocupação se voltando mais uma vez para as demandas profissionais. Converse com a sua família e explique a eles a sua situação atual. Não deixe de pedir ajudar ou conversar com alguém de confiança para aliviar a pressão.

Gêmeos

A Lua cheia do dia 23 de julho iluminará a sua nona casa, conhecida por ser o campo das informações absorvidas e compartilhadas, o que será ótimo se você trabalha com o público por meio de textos ou comunicação. Durante este período, você verá um projeto seu que vem sendo desenvolvido a tempos finalmente ser finalizado, trazendo uma sensação de plenitude para ti. No entanto, isso dependerá dos seus esforços. Mantenha o foco!

Câncer

A sua vida financeira será abalada com a Lua cheia do dia 23. Este evento indicará uma situação financeira que você precisará resolver dentro de quatro dias e, infelizmente, este acerto de contas não poderá ser adiado. Talvez, você tenha que usar suas economias e, em casos extremos, terá que pedir um empréstimo com o banco ou algum familiar. Tudo dará certo, mas use como lição adotar o planejamento financeiro dentro das suas possibilidades.

Leão

Os efeitos da Lua cheia do dia 23 estarão diretamente à estadia de Marte em seu signo solar, leonina. Este é um planeta conhecido por sua assertividade, energia, coragem e ousadia, portanto a sua influência fará com que você almeje por mudanças bruscas, principalmente no visual. Renove seu guarda-roupa, vá ao cabeleireiro e busque novas ideias para trazer um frescor para a sua vida. Tudo o que expressar melhor o seu eu interior e elevar a sua autoestima neste momento será bem-vindo.

Virgem

Sua sexta casa, que rege sua vida profissional e saúde, será iluminada pela Lua cheia do dia 23. Isso significa que este é o momento perfeito para colocar seus exames de rotina em dia. Mas programe-se, pois no trabalho as coisas também prometem ficar agitadas para que os prazos estipulados deste projeto que você está supervisionando sejam cumpridos. Ainda que pareça que as responsabilidade correm atrás de você, procure dar um tempo nas tarefas. Delegue funções e se dê um respiro, você merece.

Libra

A Lua cheia do dia 23 de julho mexerá com os seus relacionamentos e sentimentos. Um amigo próximo a você pode passar por uma situação adversa, que chegará ao clímax justamente durante este evento astronômico. Ele precisará de sua ajuda, portanto coloque-se à disposição. Pode ser que este problema esteja além de sua capacidade, mas será importante você estar por perto para aconselhá-lo nem que seja para procurar ajuda médica. Sua família também exigirá de você mais atenção. Aproveite os momentos de descontração e afeto. No trabalho, as coisas atingirão um ponto culminante e o orçamento ficará apertado. Cuidado com o estresse.

Escorpião

Com a Lua cheia do dia 23, uma mulher próxima a você precisará de sua atenção. A pandemia e o isolamento fizeram com que as relações entre todos ficassem distantes. Agora, você precisará estar disponível para esta pessoa, seja ela sua mãe, irmã ou amiga, para sanar um descontentamento infeliz com afeto. Simultaneamente, um situação em sua casa ou trabalho precisará de uma solução urgente, sem mais delongas. Prepare-se.

Sagitário

Na Lua cheia do dia 23, você se deparará com Saturno, um planeta mandão. Isso significa que as coisas ficarão um pouco turbulentas entre o seu desejo por descontração e as responsabilidades que serão atribuídas. É possível que neste mesmo período um contrato de longa duração seja oferecido a você. O lado positivo disso é que você almeja por assina-lo, mas procure rever as cláusulas para que tudo o que for acordado entre você e o contratado seja satisfatório para ambos.

Capricórnio

A Lua cheia do dia 23 finalmente colocará um ponto final em uma situação judicial envolvendo as suas finanças que tem exigido os seus esforços nos últimos tempos. É hora de seguir em frente e desatolar dessas negociações que não levam a lugar nenhum. Saturno, seu planeta regente, estará a seu favor para resolver este ou qualquer outra questão que envolva as suas finanças.

Aquário

A Lua cheia de 23 de julho será em seu signo solar, aquariana. Este evento pode fazer com que o seu olhar se volte para o bem-estar de um dos homens de sua vida, seja ele seu pai, cônjuge, irmão, chefe ou amigo. Independente da situação, você precisará ser realista e ajuda no que for preciso. Infelizmente, isso significa que haverá muitas opções e que o melhor é aceitar o que está acontecendo, ainda que o período da Lua cheia não termine da maneira que você esperava.

Peixes

A Lua cheia do dia 23 de julho não será fácil, pisciana. Iluminando a sua décima segunda casa, que rege a sua mente, esse evento, infelizmente, sofrerá a pressão de Saturno e Plutão. Isso significa que você provavelmente se sentirá menos enérgica, podendo frequentar o médico com mais frequência do que o normal, seja para cuida de si mesma ou de alguém próximo. No entanto, se você já for uma pessoa que faz acompanhamento psicológico, o momento pode ser positivo, pois é possível que encontre uma nova perspectiva de vida.