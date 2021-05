Inspirada pelos filhos, Meghan Markle lançará livro infantil em junho

Prestes a dar à luz uma menina, Meghan Markle declarou que deve publicar no próximo mês um livro infantil. A mãe de Archie contou a Elle que se inspirou no marido e no filho para escrever The Bench (O banco, em tradução livre), com lançamento previsto para 8 de junho. A obra deve ganhar ainda uma versão em audiobook. No enredo, ela fala sobre o vínculo entre pai e filho na perspectiva da mãe. Meghan revelou que a ideia para a obra veio depois de escrever um poema para o príncipe Harry em seu primeiro Dia dos Pais, no ano passado.

Segundo a editora do livro no exterior, a Penguin Random House, a obra evoca um profundo senso de calor, conexão e compaixão, oferecendo uma janela para momentos compartilhados e duradouros. Ilustrado pelo vencedor da medalha de honra Caldecott, Christian Robinson, o livro mostra, em um dos trechos, a mãe olhando pela janela enquanto o pai, ruivo, vestindo o uniforme das Forças Armadas, brinca com o filho jogando-o para o alto. Em outra cena, o pai está deitado numa cadeira ao sol com o bebê no colo.

“As ilustrações belas e etéreas em aquarela capturam o calor, a alegria e o conforto do relacionamento entre pais e filhos. Essa representação foi particularmente importante para mim. Christian e eu trabalhamos em conjunto para retratar esse vínculo especial por meio de lentes inclusivas. Minha esperança é que The Bench ressoe em todas as famílias assim como na minha”, explica Meghan em comunicado.