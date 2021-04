Meghan Markle e Harry participarão de festival pela vacinação mundial

Por um motivo nobre, Meghan Markle, príncipe Harry, Joe Biden, presidente dos EUA, Kamala Harris, a vice-presidente, Jill Biden, primeira-dama estadunidense, estarão juntos no dia 8 de maio no “VAX Live do Global Citizen: O Concerto para Reunir o Mundo”, em Los Angeles, nos EUA.

Com apresentação de Selena Gomez, o evento foi criado para disseminar a importância da vacina contra a Covid-19 e de sua ampla distribuição. O público poderá assistir a shows de artistas como Jennifer Lopez , HER, J Balvin, Eddie Vedder e Foo Fighters.

Além do imunizante, o evento também deve reforçar o seguimento de outras recomendações sanitárias, como o uso da máscara e o distanciamento social.

Escolhidos como presidentes da campanha, os duques de Sussex terão a missão de disseminar essas orientações e informações seguras sobre os imunizantes contra a Covid-19.

O casal também atua em outra iniciativa no setor privado para arrecadar fundos ao para o programa de compartilhamento de vacinas, o COVAX.

“Há uma luz no final deste túnel, mas levar vacinas para todos, em todos os lugares, independentemente de quem sejam ou de onde sejam, é a chave para garantir o fim desta pandemia em todo o mundo. Devemos todos nos unir para voltar ao caminho da erradicação da pobreza extrema”, disse Hugh Evans, CEO da Citizen, à PEOPLE.