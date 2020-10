Atualizado em 20 out 2020, 11h18 - Publicado em 20 out 2020, 11h00

Quase dois meses após o falecimento de Chadwick Boseman por causa de um câncer de cólon, a dor da perda segue latente para os amigos e colegas do ator, especialmente para aqueles que contracenaram ao seu lado em Pantera Negra.

Em entrevista para a revista Porter, a atriz Letitia Wright, que interpretou Shuri no longa da Marvel, revelou que a mera discussão sobre gravar uma sequência do filme ainda é impossível.

“Ainda estamos de luto pelo Chad, então é algo em que eu nem quero pensar”, disse ela, para quem Boseman era como um irmão mesmo fora das telas. “A ideia de fazer isso sem ele é um pouco estranha. No momento, estamos lidando com essa dor e tentando encontrar a luz no meio de tudo.”

A princípio prevista para maio de 2022, a estreia de Pantera Negra 2 atualmente indefinida por causa da morte de Chadwick e também pelas mudanças que a pandemia do coronavírus impôs ao calendário da Marvel.

