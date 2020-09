Chadwick Boseman doou salário para que atriz tivesse remuneração justa

A atriz Sienna Miller revelou que o ator Chadwick Boseman, falecido há exatamente um mês por causa de um câncer de cólon, tirou uma parte do próprio salário para que ela pudesse ser a co-produtora do filme 21 Bridges, estrelado por ambos. O astro também foi fundamental para que ela conseguisse o papel da detetive Frankie Burns no filme.

“Ele era um fã do meu trabalho, o que era emocionante, porque foi retribuído de mim para ele dez vezes mais. Então ele me abordou e me ofereceu esse filme em um momento em que eu realmente não queria mais trabalhar. Eu estava exausta, mas queria trabalhar com ele”, contou Miller em entrevista à Empire.

Contudo, apesar do orçamento razoavelmente grande do filme, o salário que Miller pediu ao assinar o contrato não foi aprovado pelo estúdio, o que desmotivou a atriz que já estava relutante em voltar a trabalhar, uma vez que sua filha estava começando a estudar e era “um momento inconveniente”.

“Eu disse: ‘Farei isso se for recompensada da maneira certa’. E o Chadwick acabou doando parte de seu salário para que eu ganhasse o que havia pedido. Ele disse que era isso que eu merecia receber.”

Para Miller, a graciosidade demonstrada pelo ator é algo difícil de encontrar na indústria do entretenimento e uma prova de quem ele era. “Foi a coisa mais surpreendente que já experimentei. Esse tipo de coisa simplesmente não acontece. É simplesmente impossível imaginar outro homem naquela cidade se comportando de maneira tão graciosa ou respeitosa”, afirmou a atriz.

Chadwick Boseman morreu aos 43 anos, após quatro anos de uma batalha contra o câncer de cólon. Diversos colegas de Hollywood e outras celebridades prestaram homenagens ao ator. Na semana passada, a Disney inaugurou um mural dedicado ao eterno Pantera Negra.

