Semelhança de Harry no colo de Lady Di e Archie choca a internet

O bebê Archie fez uma rara aparição em um evento junto de Meghan Markle e príncipe Harry, nesta quarta-feira (25), na Cidade do Cabo, África do Sul. Mas, além da fofura do primogênito, o que mais chocou o público foi a grande semelhança entre pai e filho.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Ao comparar uma foto em que Lady Di aparece segurando Harry com Archie no colo de Meghan, dá para perceber a quem o bebê está puxando. A semelhança entre os dois é visível e dá até para pensar que é o mesmo bebê.

Confira a comparação entre os dois:

Leia também: 4 peças para o dia a dia inspiradas no look preferido de Meghan Markle

+ Por que Meghan não está usando aliança de noivado

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade