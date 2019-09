Por que Meghan não está usando aliança de noivado

Meghan Markle e o príncipe Harry deram início nessa semana à tour de dez dias pela África. Na segunda-feira (23), o casal visitou a organização The Justice Desk, que apoia crianças e pessoas vulneráveis em Nyanga, na África do Sul. Lá, a duquesa de Sussex fez um discurso emocionante e inspirador, demonstrando seu apoio à comunidade.

Enquanto os dois participam das atividades da turnê, foi notado que a duquesa de Sussex não tem usado seu anel de noivado – uma joia de 6.5 quilates com três diamantes e desenhada pelo próprio Harry. No lugar do acessório, Meghan utiliza apenas a sua aliança de casamento e um anel de uma designer americana.

O motivo? Aparentemente, Harry e Meghan desejam ser o mais discretos possíveis durante a passagem na África, especialmente enquanto estiverem em encontros com o público. Tanto é que, segundo informações da Vanity Fair, eles decidiram abolir todos os protocolos formais, preferindo que sejam chamado pelo primeiro nome mesmo.

“É como eles querem que as coisas sejam feitas”, disse uma fonte à revista. “Não existe protocolo que diga que é preciso se curvar ou fazer uma reverência quando encontrá-los, ficando a critério da outra pessoa”.

