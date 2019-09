Após polêmica, Meghan e Harry viajam em vôo comercial para África do Sul

Parece que o príncipe Harry e Meghan Markle estão tentando se redimir após a polêmica do uso de jatinho particular para viajar a Ibiza. Em tour para a África do Sul, os duques de Sussex optaram por viajar em voo comercial, num trajeto que durou quase 12 horas – sem escala.

No mês passado, o casal foi duramente criticado pelos britânicos por ter viajado em um jatinho particular, que emite seis vezes mais dióxido de carbono por pessoa do que um avião comercial. Na visão da mídia local, a atitude ia contra ao posicionamento de Harry e Meghan sobre sustentabilidade.

Além dos duques, o pequeno Archie também estava presente. A família foi acompanhada de uma equipe de seguranças. Eles visitaram, na última segunda-feira (23), a organização The Justice Desk, que apoia crianças e pessoas vulneráveis em Nyanga, na África do Sul. Na ocasião, a duquesa de Sussex fez um discurso emocionante e engajado para a comunidade.

“Estou aqui com vocês como mãe, como esposa, como mulher, como mulher negra e como irmã”, disse Meghan. Você pode lê-lo na íntegra aqui.

Homenagem discreta à Diana

Meghan aproveitou a viagem, ainda, para fazer uma discreta homenagem à Princesa Diana. Ao chegar em Cape Town, na África do Sul, a duquesa foi vista segurando Archie, que usava o mesmo gorrinho (ou um bastante parecido) que Harry usou quando viajou à Aberdeen, na Escócia, em janeiro de 1985 – o príncipe tinha apenas 4 meses na época. Veja abaixo:

Archie pode ter usado o mesmo gorrinho que Harry usou quando era bebê

