4 peças para o dia a dia inspiradas no look preferido de Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle ainda estão nos primeiros de viagem pela África. Como já era de se esperar, os pais do pequeno Archie não poupam simpatia e carisma com o público.

Outra coisa que chama a atenção durante as viagens são os looks da duquesa de Sussex. Meghan, que não se importa em repetir peças de roupa, apareceu com um belo vestido azul com fendas nesta segunda-feira (23). A peça também foi usada na visita de Meghan ao reino de Tonga no ano passado, quando ainda estava grávida.

Meghan dá uma lição de moda sustentável ao repetir o vestido no estilo camisa e com uma amarração na altura do quadril. Para compor o look, a integrante da Família Real optou por espadrilhas pretas com detalhes no tornozelo, dando um ar informal e fresh à combinação.

Delicado e sútil, o vestido pode te inspirar a usar modelos parecidos com o da duquesa. Separamos quatro peças para você se inspirar e criar looks com ar sofisticado. Confira abaixo:

1. Vestido midi tencel detalhe decote Amaro R$ 229,90*

2. Vestido camisa Zara R$ 299,00*

3. Vestido poá com amarração em creme Renner R$ 219,90*

4. Vestido chemise feminino mindset com faixa azul claro C&A R$ 99,99*

*Preços consultados em setembro de 2019. Sujeitos à alteração.

