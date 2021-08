Após 40 anos, bolo de casamento de Lady Di é leiloado por R$ 15 mil

Você teria coragem de guardar uma fatia de bolo por 40 anos? Moyra Smith, uma das colaboradoras da mãe da rainha Elizabeth, ao receber a fatia no casamento de príncipe Charles e Lady Di percebeu que no futuro o alimento poderia ser considerado uma relíquia. Com esse pensamento, ela guardou o pedaço por quase 40 anos no interior de uma lata.

A fatia é uma das 23 oficiais do evento e foi comprovada por ter um emblema real de açúcar. Em 2008, o bolo foi vendido pela família Smith a um colecionador, que agora resolveu leiloar.

A bolsa favorita da Princesa Diana está de volta!

Sem revelar a sua identidade, uma pessoa do Reino Unido arrematou o doce pelo valor de 2.220 libras, cerca de 15 mil reais. O bolo ainda é acompanhado de um cartão com a frase: “Com os melhores cumprimentos de suas altezas reais, o príncipe e a princesa de Gales”.

Mesmo bem conservado, já que permaneceu envolto em plástico filme, a organização que divulgou a venda alertou que pode não ser uma boa ideia tentar comer um pedaço depois de tanto tempo guardado.

De acordo com a casa de leilões, existem colecionadores que se dedicam em conservar pedaços de bolos dos casamentos da realeza. Curioso, não?