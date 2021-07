Irmão de Lady Di divulga foto rara e detalhes da infância da princesa

Muitas memórias vieram à tona desde a última sexta-feira (1º), dia que seria comemorado o aniversário de 60 anos da princesa Diana. Além da inauguração de uma estátua em sua homenagem, no Palácio de Kensington, por seus filhos, Harry e William, Charles Spencer também fez menção à irmã, compartilhando uma foto rara da infância de Lady Di.

A foto em preto e branco postada por Charles nas redes sociais mostra a princesa do povo na infância em frente à Park House, lugar onde nasceu em 1961. “1º de julho de 1961 foi um dia excepcionalmente quente de verão inglês, os pais de Diana sempre se lembraram”, escreveu Charles na legenda da foto.

Na foto, a pequena Lady Di exibe um suéter branco, saia combinando, meias até o joelho e maria-chiquinha no cabelo. Segundo o irmão de Diana, ela foi tirada pelo pai deles. Charles é conhecido por compartilhar fotos raras de Diana. No final do ano passado, ele postou uma foto fofa que o mostrava ao lado de sua irmã mais velha.

Diana, que morreu aos 36 anos após um trágico acidente de carro em agosto de 1997, está enterrada em uma ilha na propriedade da família Spencer em Althorp. O irmão mais novo da princesa afirmou que visita o túmulo da princesa com frequência, em entrevista ao Good Morning Britain.”Todos os dias marcantes, como aniversário e Dia das Mães, sempre levo flores. Eu vou muito, e é um oásis de calma e um lugar adorável para ir”, afirmou.