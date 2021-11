Livro aponta o estopim para saída de Meghan e Harry da Família Real

A decisão da Rainha Elizabeth de remover uma foto de seu neto, príncipe Harry, Meghan Markle e Archie do cenário da gravação de uma mensagem para a televisão britânica foi a gota d’água para a saída do casal da família real. É o que consta no livro “Irmãos e esposas: por dentro das vidas privadas de William, Kate, Harry e Meghan”.

A obra, publicada nesta terça-feira (30), afirma que a monarca pediu a um ajudante que a foto dos duques de Sussex fosse tirada de sua vista antes de gravar a tradicional transmissão do feriado de 2019.

Uma fonte explica no livro que a rainha “olhou as mesas onde as fotos que ela selecionou com tanto carinho estavam dispostas”. Todas estavam bem, menos uma, então Elizabeth disse ao diretor e em seguida, ela apontou para a foto dos duques e disse: “Essa, suponho que não precisamos dessa”.

Em entrevista ao The Post, um porta-voz da rainha disse: “Não comentamos livros desse tipo, pois isso correria o risco de dar a eles alguma forma de autoridade ou credibilidade”. E um porta-voz de Meghan e Harry não respondeu sobre o assunto.

Depois da decisão de Elizabeth, Harry decidiu passar o natal com sua esposa, filho e sogra, Doria Ragland, no Canadá, em vez de participar das celebrações tradicionais no Reino Unido.

A fonte disse também que quando príncipe William, irmão mais velho de Harry, assistiu à mensagem gravada pela monarca na televisão com outros familiares, ele ficou horrorizado ao ver a foto faltando.

Ainda segundo a fonte, William teria falado em tom baixo para sua esposa, Kate Middleton, que Harry provavelmente ficaria “terrivelmente chateado”.

Após o desprezo de sua avó, o livro diz que Harry contou a um amigo que “sentia como se ele, Meghan e Archie estivessem sendo excluídos da família”.