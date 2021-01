Kate está exausta: cansaço pelo ensino doméstico também atinge a realeza

Kate Middleton, de 39 anos, nesta terça-feira (26), em uma reunião em grupo com outros pais mostrou que é gente como a gente e foi sincera sobre os desafios de educar seus filhos em casa durante a pandemia da Covid-19.

Em conversa por chamada de vídeo, a duquesa de Cambridge, que é mãe de três filhos, revelou com qual assunto ela mais sente dificuldade ao ajudar o príncipe George, de 7 anos, e a princesa Charlotte, de 5 anos. A resposta humorada de Kate foi matemática. Ao ser questionada sobre como avaliaria suas habilidades com a matéria de 1 a 10, deu o feedback de “-5”.

“Estou obviamente bem no fundo!”, disse a duquesa com um sorriso.

A diretora da Roe Green Junior School, em Londres, Melissa Loosemore, pediu a Kate e aos outros pais que escrevessem a palavra que melhor descrevesse a paternidade durante a pandemia. A resposta da duquesa foi sincera e representa grande parcela dos pais do mundo que estão lidando com as crianças 24 horas durante o isolamento: “exaustivo”.

“Como pais, temos elementos do dia-a-dia de ser pai, mas, suponho que, durante o isolamento tivemos que assumir papéis adicionais que outras vidas em nossa comunidade teriam nos ajudado”, acrescentou ela.

Com bom humor, Kate ainda brincou, que para o horror de seus filhos, em regime de confinamento, ela havia se tornado cabeleireira.

O príncipe William foi apontado pela duquesa como seu maior apoiador durante a pandemia, assim como outros pais que indicaram seus respectivos cônjuges.

“Eu sei o quão desafiador é conciliar trabalho, vida em casa, vida escolar e tudo o mais que vocês, como pais, estão fazendo, muito bem feito”, disse Kate.

O bate papo tinha por objetivo desenvolver algumas principais questões, que surgiram para a duquesa ao trabalhar no projeto lançado há três anos “Escolas Mentalmente Saudáveis”, como bem-estar e solidão, que cresceu drasticamente na pandemia – de 38% a 63% – a medida que os pais se viam sem apoio de amigos e familiares

A duquesa também trouxe à reunião palavras de positividade e ressaltou aos pais a importância de cuidar de si próprio, principalmente da saúde mental, e que isto é de extrema importância para os nossos filhos.